Советник грузинского премьера объяснил, почему Саакашвили является трусом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является трусом и поэтому никогда не вернется на родину. Об этом заявил советник премьер-министра Грузии по региональным вопросам Созар Субари.

По словам грузинского политика, Саакашвили боится правосудия в Грузии, а также опасается самого грузинского народа. Как отметил Субари, Саакашвили умеет лишь рассказывать "сказки" и сыпать обещаниями, но даже из его обращения понятно, что на родину он не собирается. Политик обратил внимание, что экс-президент Грузии даже не назвал дату своего возвращения.

В конце августа Михаил Саакашвили сообщил, что вернется в Грузию и готов стать премьер-министром страны, если его партия "Единое национальное движение" выиграет парламентские выборы. Также политик отметил, что за два года готов вывести Грузию из кризиса.