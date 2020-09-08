Госдума рассмотрит возможность оцифровки банковских архивов

Оцифровка бумажных архивов и освобождение площадей, отданных под их хранение, способны снизить затраты банков на содержание документов. Законопроект скоро внесут на рассмотрение, сообщил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Документы, по словам Аксакова, никто не читает, а хранят их только на случай возникновения судебных дел. Специалист подчеркнул, что в настоящее время существует реальная возможность перевода архивов банковских документов в цифровой вид с их последующим хранением на серверах, передает "Парламентская газета".

" Очевидно, что цифровые форматы удобнее, комфортнее и проще, но при этом должна быть обеспечена сохранность и безопасность этих документов ", — добавил глава Комитета Госдумы по финрынку.

Аксаков уточнил, что совместно с Комитетом по финрынку, Правительство РФ уже подготовило необходимый законопроект.