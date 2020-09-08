Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября

Сервис для поиска работы "Работа.ру" представил рейтинг самых интересных высокооплачиваемых московских вакансий в сентябре. Вместе с IT-специалистами и дизайнерами в рейтинг попал врач-рефлексотерапевт.

Так, в начале сентября в стартап в области онлайн-образования требуется тимлид-специалист на зарплату до 200 тысяч рублей в месяц. Для успешного трудоустройства кандидат должен иметь опыт разработки на Node.js, уметь писать unit-тесты и проводить code review, пишет "Прайм".

Специалисту по сетям передачи данных с опытом работы от трех лет предлагают зарплату до 200 тыс. рублей. У соискателя должен быть опыт работы с протоколами динамической маршрутизации (OSPF, EIGRP, BGP).

Привлекательную зарплату до 170 тысяч рублей в Москве готовы заплатить дизайнеру мебели с умением проектировать в программах PRO100 или KD. Врачу-рефлексотерапевту в московском реабилитационном центре предлагают оклад от 150 тысяч рублей в месяц. От успешного кандидата требуется опыт работы от восьми лет.