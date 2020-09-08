СМИ: Власти США могут ограничить импорт китайского хлопка

Правительство США может наложить ограничения на импорт хлопковой продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая. Об этом сообщило издание The New York Times.

Ссылаясь на собственный источник, в издании сообщают, что уже во вторник американские таможенные и пограничные службы могутввести соответствующий запрет. Причина наложения ограничений — предполагаемые нарушения человеческих прав в СУАР, передает ТАСС.

В издании также отмечают, что некоторые их источники не исключают запрет на ввоз хлопка в США со всего Китая, а не только из СУАР. Кроме того, есть вероятность что под ограничения попадут и иностранные производители, использующие продукцию Синьцзян-Уйгурского автономного района для изготовления своих изделий.