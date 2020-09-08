Беглов перераспределил средства на строительство метро в Петербурге

Власти Петербурга решили перераспределить средства на строительство новых станций метро. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов.

Согласно опубликованному на сайте городской администрации документу, финансирование строительства станций "Юго-Западная" и "Путиловская" будущей Красносельско-Калининской линии метро уменьшили на 1,16 млрд рублей — до 3,3 млрд рублей.

На аналогичную сумму увеличилось финансирование продления Лахтинско-Правобережной линии. Бюджет строительства станций "Театральная" и "Горный институт" стал больше на 2,1 млрд рублей.

Ранее "Метрострой" сообщили о необходимости перераспределения средств. Отмечалось, что в 2020 году лимиты на работы по Лахтинско-Правобережной линии уже израсходовали.