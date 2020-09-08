Препарат из легких крупного рогатого скота снизил смертность при COVID-19

Российские врачи применили препарат для лечения больных с тяжелыми поражениями легких сурфактант-БЛ к инфицированным COVID-19 и получили положительную динамику. Применить сухие ингаляции уже попробовали медики из ряда городов России.

Препарат получили из легких крупного рогатого скота, БЛ в названии расшифровывается именно как "бычье легкое". Сурфактант обволакивает легочные альвеолы больного, попадая в организм в результате вдыхания. Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев отметил, что такой способ применения препарата гораздо комфортнее для пациентов, передают "Известия".

Смертность тяжелых больных при применении сурфактанта-БЛ снизилась с 80% до 14,3%. Препарат планируют включить в рекомендации для лечения новой коронавирусной инфекции.