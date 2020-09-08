Трамп осудил Пентагон за стремление вести войны ради обогащения отрасли ВПК

Пентагон в целях обогащения предприятий военно-промышленного комплекса продолжает стремиться к нескончаемым войнам, следует из заявления американского президента Дональда Трампа.

Своим мнением глава Белого дома поделился в ходе брифинга в понедельник. Политик уже не в первый раз указывает на "нездоровое влечение" оборонного ведомства США к боестолкновениям. По словам Трампа, он намерен остановить подобную политику министерства. Кроме того, глава государства отметил, что считает одной из приоритетных задач вернуть американских военных на территорию Соединенных Штатов.

"Они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы", — заявил Трамп.

Он осудил своего соперника по президентским выборам демократа Джозефа Байдена. Действующий лидер страны обвинил его в том, что он отправил "нашу молодежь сражаться в бесконечных войнах", сообщает ТАСС.