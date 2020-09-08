Правила работы российских автомобильных заправок хотят ужесточить

Продажу всех видов неавтомобильного топлива на АЗС в России планируют запретить. Соответствующий проект подготовил Минпромторг.

В ведомстве отметили, что на данный момент в РФ не действуют такие ограничения. По этой причине многие водители, пытаясь сэкономить, заправляют свои автомобили судовым топливом. Неавтомобильное горючее содержит в своем составе большое количество серы, что наносит большой вред природе и в скором времени приводит к ремонту двигателя машины, передает "Известия".

По сообщениям СМИ, в Росстандарте заявили о готовности поддержать данное нововведение. По их мнению, эта проблема актуальна в нынешнее время.