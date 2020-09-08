Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:45   8 Сентября 2020
Экономика

Правила работы российских автомобильных заправок хотят ужесточить

Правила работы российских автомобильных заправок хотят ужесточить

Продажу всех видов неавтомобильного топлива на АЗС в России планируют запретить. Соответствующий проект подготовил Минпромторг.

В ведомстве отметили, что на данный момент в РФ не действуют такие ограничения. По этой причине многие водители, пытаясь сэкономить, заправляют свои автомобили судовым топливом. Неавтомобильное горючее содержит в своем составе большое количество серы, что наносит большой вред природе и в скором времени приводит к ремонту двигателя машины, передает "Известия".

По сообщениям СМИ, в Росстандарте заявили о готовности поддержать данное нововведение. По их мнению, эта проблема актуальна в нынешнее время.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#топливо #запрет #минпромторг #азс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...