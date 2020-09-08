Самозанятых граждан могут освободить от налога на профессиональный доход

Госдума готовит новый законопроект, согласно которому, самозанятые граждане с доходом меньше прожиточного минимума будут освобождены от уплаты налога . Об этом сообщил замруководителя фракции "Справедливая Россия" Алексей Чепа.

Данное предложение было выдвинуто для того, чтобы облегчить жизнь самозанятых. При освобождении от налога у таких людей в дальнейшем появится шанс развивать свое дело и зарабатывать. Чепа отметил, что для реализации собственного бизнеса, самозанятым гражданам требуются льготы, передает РИА Новости.

Недавно глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что некоторые руководители принуждают своих сотрудников регистрироваться как самозанятыми, чтобы не выплачивать налоги. Из-за этого Шмаков выступил против расширения подобной практики.