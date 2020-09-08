Минкомсвязь планирует увеличить количество IT-специалистов в РФ к 2024 году

Число IT-специалистов в России должно быть увеличено в два раза к 2024 году. Таким мнением поделился глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

По словам главы ведомства, сейчас в России работают около 500 тыс. IT-специалистов. Он отметил непосредственно тех, кто находится в индустрии компьютерных технологий. В компаниях, которые занимаются созданием рыночных продуктов.

"Мы не берем в расчет IT-специалистов внутри компаний", — сказал Шадаев.

Специалист также рассказал, что перед ведомством поставлена цель создать стимулы для работы IT-специалистов в РФ. Это важно для осуществления федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", заключил министр.