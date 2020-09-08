Умерших пациентов в Нью-Йорке будут тестировать на грипп и коронавирус

Власти штата Нью-Йорк решили проводить тесты на коронавирус и грипп не только живым пациентам, но и скончавшимся. Об этом сообщило издание The New York Times.

Тестирование на оба вируса, учитывая приближение сезонной заболеваемости, когда будет сложно отличить инфекцию COVID-19 от схожих симптомов гриппа, будет иметь решающее значение, возможно, даже после смерти пациента, пишет NYT. Власти Нью-Йорка решили пойти на такой шаг, так как считают, что это может повысить точность статистических данных.

Тестирование на коронавирус и грипп будет проводиться в течение 48 часов после смерти пациента, если его кончина связана с респираторными заболеваниями, которые до этого не были подтверждены. И хотя человека будет уже не спасти, результаты тестов могут помочь работникам сферы здравоохранения отследить распространенность вирусов, передает RT.