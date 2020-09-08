Сатановский оценил решение РФ о включении Порошенко в санкционный список

Санкции в отношении бывшего президента Украины следовало вводить шесть лет назад, когда политик, воспользовавшись ситуацией после Майдана, захватил власть в государстве. Об этом заявил политический аналитик Евгений Сатановский.

Он в своем Telegram-канале рассказал, что включение экс-президента Петра Порошенко в "черный список" было бы уместно во время начала гражданской войны на территории Донбасса. Также поводом для введения ограничительных мер могла стать "резня" в Одессе пять лет назад.

"С первого снаряда и первой пули, выпущенных по мирным людям. С той секунды, когда Крым отрезали от электричества и воды, перекрыв туда дорогу", — написал Сатановский.

Некоторое время назад Москва внесла экс-лидера Украины в санкционный список. Также в перечень попали депутат Верховной рады Сергей Тарута, предводителя формирования "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и другие 44 человека.