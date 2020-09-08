Государственный поисковик "Спутник" полностью прекратил работу

Поисковик "Спутник", разработанный компанией "Ростелеком", прекратил работу. Закрытие проекта может быть связано с его убыточностью, передают источники.

Строка поиска больше недоступна на официальном сайте. На главной странице остались ссылки на побочные продукты: корпоративный и доверенный браузеры, дистрибьютор корпоративного поиска с машинным обучением и аналитическую систему. Об этом сообщает интернет-издание CNews.

Из сервисов "удобная страна", "карты", "мой дом", "погода", "финансы", "телепрограмма" и другие работают только корпоративные новости и проект "Спутник.дети". В поиске вместо страницы 404 (страница не найдена) открывается сайт компании Mail Group.