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5:07   8 Сентября 2020
Технологии

Государственный поисковик "Спутник" полностью прекратил работу

Государственный поисковик "Спутник" полностью прекратил работу

Поисковик "Спутник", разработанный компанией "Ростелеком", прекратил работу. Закрытие проекта может быть связано с его убыточностью, передают источники. 

Строка поиска больше недоступна на официальном сайте. На главной странице остались ссылки на побочные продукты: корпоративный и доверенный браузеры, дистрибьютор корпоративного поиска с машинным обучением и аналитическую систему. Об этом сообщает интернет-издание CNews.

Из сервисов "удобная страна", "карты", "мой дом", "погода", "финансы", "телепрограмма" и другие работают только корпоративные новости и проект "Спутник.дети". В поиске вместо страницы 404 (страница не найдена) открывается сайт компании Mail Group.

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Автор: Василий Пименов
#поиск #спутник #ростелеком #поисковик #mail group

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