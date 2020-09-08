Ряд стран НАТО готовятся провести операцию на Крайнем Севере

Военно-морские силы некоторых стран НАТО собираются показать свою приверженность свободе навигации во время грядущей операции на Крайнем Севере. Об этом сообщили ВМС Великобритании.

Согласно их данным, в операции примут участие 23 фрегата Sutherland, совместно с танкером Tidespring ВМС Соединенного королевства. Кроме того, в мероприятии будут задействованы ВМС США USS Ross и норвежский фрегат Thor Heyerdahl. Последний также получит поддержку датского патрульного самолета, передает РИА Новости,

Все перечисленные силы во время операции попадут под командование ВМС Великобритании.

"Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере", — говорится в сообщении британских ВМС.

Данное мероприятие станет продолжением совместной операции США и Великобритании, которая в мае этого года проходила в акватории Баренцева моря.