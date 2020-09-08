СМИ: Трамп рассматривает возможность замены нынешнего главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы назначить министра по делам ветеранов Роберта Уилки на должность главы Пентагона. Он может сменить на посту Марка Эспера, сообщила телекомпания NBC ссылаясь на источник в администрации США.

Согласно данным источника, Трамп уже обсудил с Уилки возможность его назначения. Источник утверждает, что в случае ухода Эспера, Уилки сразу сможет сменить его на посту, передает ТАСС.

Телекомпания отметила, что скорее всего, смена руководства Министерства обороны США произойдет не раньше 3 ноября. Это случится после выборов нового американского президента. Источник также подчеркивает, что данный разговор состоялся около месяца назад и помимо Уилки американский лидер рассматривал еще некоторых кандидатов.