Россиянам рассказали об отличиях детской и взрослой вакцины от коронавируса

Детский вариант вакцины от COVID-19 будет более легким. Об этом сообщил завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

Специалист отметил, что на основе российской вакцины "Спутник V" будут созданы препараты для нескольких категорий граждан. По его мнению, это случится после завершения тестирования препарата добровольцами, передает радио Sputnik.

"Итоговый продукт должен подходить и для детей", — уверен Бутенко.

Профессор рассказал, что вакцина будет двух видов: для детей и для взрослых. Для лиц младше 18 лет она будет вызывать меньше побочных эффектов, так как уменьшат дозировку. Он подчеркнул, что иммунная система у детей может быть не такой развитой, как у взрослых, поэтому нужно подходить к вакцинации с осторожностью.