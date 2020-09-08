Замглавы МВД Украины оценил шансы легализации наркотиков и проституции

Вопросы легализации марихуаны и проституции на Украине могут быть вынесены на референдум. Об этом заявил замруководителя украинского МВД Антон Геращенко.

Замминистра внутренних дел Украины считает, что легализация марихуаны возможна, но лишь для применения в медицинских целях и только в отношении граждан, которые нуждаются в помощи, передает РЕН ТВ. Геращенко подчеркнул, что при этом нельзя допустить, чтобы под прикрытием закона кто-то мог удовлетворять свои потребности, речь идет исключительно о, по его словам, "страждущих".

Украинское общество пока не готово к тому, чтобы в стране была легализована проституция, по мнению чиновника. Геращенко, однако, указал на пример Германии, где есть целая секс-индустрия. Замглавы МВД считает, что в будущем оба этих вопроса можно будет вынести на референдум.