Трамп назвал сроки готовности американской вакцины от коронавируса

Американская вакцина против COVID-19 может быть создана в октябре 2020 года. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время своей пресс-конференции в Белом доме.

По словам политика, под его руководством вакцина будет создана в рекордно быстрые сроки. Он подчеркнул, что она будет эффективной и безопасной, передает ТАСС.

"Это будет большой сюрприз", — сказал Трамп.

Ранее Минздрав России объявил о выпуске первых партий вакцины от коронавируса в гражданский оборот. Препарат под названием "Спутник V" в ближайшее время будет доставлен в регионы РФ. Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко уточнил, что на этой неделе стартует вакцинация первых добровольцев от COVID-19.