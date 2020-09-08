Саакашвили назвал условия для своего возвращения в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов будет вернуться на родину при условии, если его приезд не вызовет беспорядки, а он сможет прийти к власти мирным путем. Политик заявил об этом в своем выступлении в эфире телеканала "Мтавари".

Бывший глава Грузии сообщил, что многие спрашивают, когда он вернется на родину, передает РИА Новости. Саакашвили заявил, что будет готов к этому, если его возвращение не вызовет протесты:

"Важно, чтобы все произошло мирно, потому что в свое время я передал руководство мирным путем и сейчас действительно не планирую беспорядками приходить к власти", — сказал он.

Саакашвили опубликовал на странице в Facebook видеообращение, в котором назвал Украину своим "вторым домом" и выразил благодарность приютившей его стране. Бывший грузинский лидер при этом объявил, что возвращается на родину. В Тбилиси сочли это заявление ложью. Министр юстиции Тея Цулукиани пообещала, что обвиняемый по ряду уголовных дел Саакашвили будет задержан сразу же, как только пересечет границу страны.