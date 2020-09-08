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0:31   8 Сентября 2020
Политика

Трамп поддержал идею отказа от строительства "Северного потока — 2"

Трамп поддержал идею отказа от строительства "Северного потока — 2"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил за остановку строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за произошедшего инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом глава Белого дома заявил во время беседы с журналистами.

Дональд Трамп добавил, что он первым предложил остановить строительство газопровода, передает РИА Новости. Однако американский лидер усомнился, что Германия пойдет на такие же меры.

"Германия в ослабленном положении. Они закрывают свои электростанции, закрывают атомные, угольные — много электростанций", — отметил он.

Навальный с 22 августа проходит лечение в медицинском учреждении Charite. До этого он лечился в омской больнице. Немецкие врачи до сих пор не предоставили результаты обследования блогера. По мнению главы Центра политической информации Алексея Мухина, транспортировка Алексея Навального в немецкую клинику была сделана для того, чтобы скрыться от российских судов, передает "ПолитЭксперт".

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #трамп #навальный #Северный поток — 2

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