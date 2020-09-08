Первая партия вакцины от COVID-19 "ушла" в гражданский оборот в РФ

Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустили в гражданский оборот. Препарат был разработан центром Гамалеи в июле 2020 года, в августе того же года были завершены испытания.

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщило о производстве и поставке первой партии вакцины от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Также чиновники рассказали, что отправка в регионы ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

Прививка прошла все необходимые испытания в лаборатории Росздравнадзора летом 2020 года. Этот препарат — первая официально зарегистрированная вакцина от COVID-19 в мире, отметили в ведомстве. Помощь в производстве оказывает Российский фонд прямых инвестиций.