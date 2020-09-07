Трамп назвал своего бывшего советника Болтона "придурком" и "ненормальным"

Президент США Дональд Трамп назвал своего бывшего советника Джона Болтона "придурком" и "ненормальным". Оскорбления последовали после комментариев экс-сотрудника о переписке американского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Хозяин Белого дома решил ответить своему бывшему подчиненному в привычной манере. В своем аккаунте в Twitter Трамп обрушился с критикой на Болтона после его комментариев о переписке главы США и лидера КНДР.

Президент заявил, что назвал сообщения от главы Северной Кореи "любовными письмами от Ким Чен Ына" в шутку. Это был сарказм, который не понял его советник. Содержание переписки двух лидеров держится в тайне.