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23:23   7 Сентября 2020
Армия

МиГ-29 сопроводил британский самолет-разведчик над Баренцевым морем

МиГ-29 сопроводил британский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-29 перехватил самолет ВВС Великобритании. Это третий перехват иностранного самолета за день над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной России.

Российские средства контроля выявили опасную воздушную цель, которая летела к государственной границе. После этого в воздух поднялся истребитель МиГ-29. По данным военных РФ, экипаж МиГ-29 идентифицировал цель как RC-135, стратегический самолет-разведчик, принадлежащий Соединенному Королевству, передает РИА Новости.

Полет МиГ-29 был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения маневра российский истребитель вернулся на аэродром. Британский самолет-разведчик не пересек границу РФ, заявили в ведомстве.

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Автор: Борис Нестеров
#истребитель #перехват #миг-29

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