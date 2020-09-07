Просьба Охлобыстина помиловать Ефремова возмутила Пушкова

Недавний призыв актера Ивана Охлобыстина о помиловании виновного в смертельном ДТП артиста Михаила Ефремова не является уместным. Об этом заявил российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он опубликовал в социальной сети запись, в которой осуждает просьбу Охлобыстина. По словам сенатора, такая инициатива не получит поддержку народа. Пушков подчеркнул, что в результате аварии, случившейся по вине Ефремова, погиб человек, передает РИА Новости.

"Уверен, что общественное мнение было бы категорически против", — добавил сенатор.

Также Пушков напомнил, что приговор Ефремову должны огласить уже во вторник, 8 сентября. Он уточнил, что актера могут осудить на срок от шести до восьми лет.

Политологи, журналисты, актеры и многие другие несколько раз заявляли, что Ефремов должен понести заслуженное наказание. По их словам, справедливое решение суда необходимо обществу.