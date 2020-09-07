Оперштаб Москвы обновил статистику смертности по COVID-19

Количество погибших пациентов с подтвержденной ранее коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось на 16 человек за прошедшие сутки. За весь период эпидемии в столице погибло 4 921 человек с диагнозом COVID-19.

Об этом свидетельствует информация оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. За все время пандемии отечественные специалисты провели порядка 38,7 млн тестов, из которых чуть больше миллиона оказались с положительным результатом. Свыше 843 тыс. пациентов переболели COVID-19 и более 169 тыс. продолжают находиться под наблюдением врачей. Общее количество жертв 17 871 человек.