Экс-помощница коммуниста Шереметьева раскрыла его схему казнокрадства
Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев выводил бюджетные средства через свою помощницу Ирину Кузнецову, которой он якобы выписывал огромные премии. Об этом женщина рассказала в документальном фильме-расследовании Михаила Конева.
Размер похищенных средств, которые Шереметьев забрал себе, — миллионы рублей. Кузнецова рассказала, что на зарплаты помощников депутатов КПРФ ежемесячно поступает по 500 тысяч рублей из бюджета. Политики этим пользуются и выписывают липовые зарплаты, передает "Экспресс газета".
"Декларация, которую он подал, не соответствует тем доходам, которые он имел. Я ему отдавала деньги своими руками. Из рук в руки. Потом он написал декларацию — 238 тысяч. А мы одноразово снимали 650. Я хочу, чтобы эти деньги были оформлены, чтобы они не висели на мне", — рассказала Кузнецова.
Члены фракции КПРФ отказались слушать бывшую помощницу Шереметьева и велели ей "заткнуться". Казнокрад же попался на банальном обналичивании украденных средств.