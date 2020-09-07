Партия "Родина" запустила приложение для решения проблем в Сыктывкаре

Мобильное приложение "Родина решений" запустила партия "Родина" в Сыктывкаре. Это интерактивная площадка, демонстрирующая проблемы в городе, решением которых займутся представители политической организации.

Зарегистрироваться в этом приложении несложно — для этого нужно лишь указать номер телефона, фамилию и пароль, сообщил студент Академии госслужбы Коми Иван Пасечник. Он добавил, что после этого можно будет обозначить на карте проблему, которая тревожит пользователя. Ему потребуется описать ситуацию, передает информационное агентство БНК.

На карте можно отметить проблемные зоны по трем разделам. К ним относятся: аварийное жилье, проблемные дороги и неблагоустроенная среда. Благодаря этому мобильному приложению проблемы, которые возникают в городе, будут решаться эффективно и быстро.

Также в нем есть раздел интерактивного сбора подписей за различные инициативы. Это означает, что каждый человек может оставить свою подпись под существующей проблемой. Еще в отдельном разделе можно задать вопрос кандидату. Глава регионального исполкома ОНФ в Коми Елена Иванова отметила, что это приложение больше направлено на молодое поколение, пользующееся гаджетами.

"Этот инструмент очень замечательный", — заявила она.

Елена Иванова добавила, что обратная связь с избирателями является очень важным фактором. По ее словам, она дает возможность составить карту проблем и фронт работ для кандидатов, а также будущих кандидатов.