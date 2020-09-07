Борьба с терроризмом в Сирии поможет освободить страны СНГ от боевиков

Глава МИД РФ Сергей Лавров впервые с 2012 года посетил Дамаск, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и министром иностранных дел САР Валидом Муаллемом. Военный эксперт Борис Рожин объяснил важность этой встречи.

Представители России и Сирии обсудили дальнейшее сотрудничество, методы борьбы с терроризмом и реализацию межправительственных программ. По словам Лаврова, сирийским властям при помощи России удалось очистить арабскую страну от боевиков, передает Федеральное агентство новостей.

"Российские власти предельно четко дают понять, что твердо стоят на необходимости ликвидации террористической угрозы в Сирии. Москва неоднократно говорила, что группировки боевиков, не сложившие оружие и не воспользовавшиеся амнистией — будут уничтожены", — заявил Рожин.

Он также добавил, что Сирия для Москвы — "площадка для продвижения интересов России". РФ всеми силами демонстрирует, что САР — главный ее союзник на Ближнем Востоке. Москве важно укреплять законную власть Башара Асада, что поможет обезопасить от террористов не только арабские страны, но и Россию, заметил Рожин.