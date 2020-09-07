ИНК готовится открыть новый нефтегазохимический завод в Иркутской области

Перспективный проект Иркутской нефтяной компании позволит запустить работу крупнейшего в Восточной Сибири нефтегазохимического завода. Предприятие станет частью комплекса по производству полимеров.

Иркутский завод по производству материалов ежегодно будет производить 650 тыс. тонн продукции. Для завершения строительства объекта ИНК приобрела необходимое оборудование в Южной Корее. В перспективе предприятие станет частью большого производства. По масштабам проект сравним с первыми этапами индустриализации Восточной Сибири, пишет "Российская газета".

Применяемый ИНК сайклинг-процесс был впервые использован в российской промышленности десять лет назад. Проект обеспечит региону новые рабочие места, а также подтолкнет развитие жизненно необходимых институтов.