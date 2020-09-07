Фото с флагом Турции стало поводом для травли командира христиан в Сирии

Глава сирийского христианского ополчения Набель аль-Абдалла подвергся нападкам в Сети со стороны оппозиции Сирии, связанной с боевиками, за фото попирания ногами флага Турции, пишут СМИ.

Сирийцы заложили в городе Скальбия новый собор Святой Софии, который призван стать не только символом христианской веры, но и памятником всем погибшим в борьбе с терроризмом в Сирии, пишет руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик для ФАН. Идея о создании подобного сооружения была высказана Набелем аль-Абдаллой, который является главой христианского ополчения из состава Сил национальной обороны Сирии.

Пользователи Сети, разделяющие взгляды протурецких боевиков в САР, негативно отреагировали на инициативу аль-Абдаллы построить собор Святой Софии в Сирии вместо стамбульского, превращенного Анкарой в мечеть. Они распространили фото, на котором командир христианского ополчения якобы во время церемонии закладки храма стоит на турецком флаге, что вызвало с их стороны негодование. Этот случай послужил поводом для травли аль-Абдаллы, которую устроили медиаактивисты в Сети.