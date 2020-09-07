Сенатор Цеков: Россия сама решит вопрос водоснабжения Крыма

Представитель ООН Элизабет Тросселл возложила ответственность за водоснабжение Крыма на Россию и Украину. Власти РФ сумеют решить этот вопрос самостоятельно, считает сенатор Сергей Цеков.

ООН выполняет свою работу некачественно, а заявление Тросселл о водоснабжении Крыма — примитивная отписка, обратил внимание Цеков в комментарии телеканалу "360". По словам сенатора, власти Украины обеспечивают питьевой водой жителей своей страны, в то время как российская сторона отвечает за решение аналогичного вопроса на своей территории.

"Понятное дело, Россия отвечает и обеспечивает", — уточнил Цеков.

Вопрос о водоснабжении Крымского полуострова обострился в 2014 году. Власти Украины прекратили поставки питьевой воды по Северо-Крымскому каналу шесть лет назад. Власти России найдут пути решения этой проблемы, заключил сенатор.