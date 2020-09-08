В МАК объяснили низкие показатели по безопасности авиаперевозок

По безопасности авиационных полетов у России — одни из самых низких показателей. В 2019 году на последнем месте после страны были только африканские государстваа. Об этом рассказали спикеры X международного форума «Безопасность на транспорте».

Рабочая сессия по безопасности полетов началась с удручающей статистики. Ведущий эксперт Межгосударственного авиационного комитета Владимир Кофман представил абсолютные показатели происшествий и катастроф. Выяснилось, что в 2018 году число авиационных инцидентов в странах СНГ (оцениваются как один регион) для реактивных лайнеров на 1 млн полетов составило 1,19 (исследование IATA). Это стало самым высоким показателем в мире.

«У нас были хорошие годы, например, 2014—2015, когда аварийность держалась на нуле. Ноль погибших в год — это большое достижение. Однако в США этот показатель удерживается более десяти лет», — рассказал Кофман.

В 2019 году состояние полетов улучшилось: за СНГ на последних строчках следовала Африка. Однако, по словам Кофмана, это произошло потому, что в России вспомнили о «старом забытом изобретении», которое позволило улучшить показатели полетов. Теперь все происшествия переводили в инциденты.

Слова коллеги подтвердил старший прокурор одного из надзорных органов Генпрокуратуры РФ Александр Калугин. В ходе выступления спикер обратился к организаторам форума с просьбой расширить обсуждение безопасности полетов.

«По транспортной безопасности уже столько форумов различных провели. А вот таких площадок, где мы можем друг друга услышать, где бы нас застыдили нашей же негативной статистикой, встреч такого формата, к сожалению, не так много. России, как авиационной державе, должно быть стыдно. Мы что, не способны обеспечить безопасность полетов? Это наши люди, семьи», — задается вопросом сотрудник Управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере.

Кроме того, участник форума опроверг распространенное мнение о том, что авиационный транспорт — самый безопасный. По словам старшего прокурора, подобное впечатление может сложиться из-за своеобразного способа ведения статистики.

«Такое мнение есть не только среди членов авиационного сообщества, но и в СМИ. К сожалению, я бы не доверял статистике. У нас она удобная: по количеству километров. Но если считать по принципу “живой человек зашел в транспорт, живой оттуда вышел”, то в этом плане, в сравнении с железнодорожным транспортом, у нас статистика абсолютно негативная. У нас каждый год большой самолет падает. Количество жертв измеряется в десятках, а то и в сотнях», — сетует спикер.

Чтобы решить эту проблему, Калугин предложил начать с самого законодательства. Для начала необходимо устранить противоречия, а потом уже усиливать ответственность, считает эксперт.

«На железной дороге система качества безопасности работает без международных требований, они развиваются сами по себе. Там безопасность ставится во главу угла. Но в авиации сначала нужно создать условия. До сих пор происходят какие-то споры на уровне законодательства. Мы даже в азах не разобрались. А времени прошло много. Надо, чтобы вмешалась прокуратура, тогда мы выйдем за рамки и с душой будем относится к своей работе», — подытожил Калугин.

В 2016 году ассоциация аэропортов России обратилась к руководству Минтранса и Росавиации с просьбой навести порядок в документах, касающихся безопасности в воздушных гаванях. Речь шла о том, чтобы вывести авиацию из-под действия закона №16 «О транспортной безопасности». Из-за путаницы в документах гражданская авиация вынуждена потратить на инфраструктуру около 150–180 млрд рублей, а также 75–80 млрд рублей выделять ежегодно на ее поддержание. Это сказывается на стоимости авиабилетов и негативно влияет на развитие отрасли в целом.