Асад поблагодарил Россию за сотрудничество и помощь в борьбе с терроризмом

Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Россию за поддержку и помощь в борьбе с терроризмом. Об этом говорится в заявлении сирийского лидера на его официальном ресурсе.

По словам Асада, Россия оказала огромную помощь Сирии в разных сферах. Власти САР намерены и дальше продолжать работу с РФ для реализации соглашений, подписанных между двумя странами.

На экономическом уровне российская делегация во время визита в Дамаск обсудила ранее заключенные договоренности. Соглашения помогают смягчить последствия санкций, которые вводят некоторые страны в отношении Сирии. РФ подтвердила, что продолжит оказывать поддержку САР в различных направлениях.