Мишель Обама раскритиковала приложения для знакомств

Приложения для знакомств не помогут построить долгие и счастливые отношения. Свой совет дала бывшая первая леди США и жена экс-президента страны Мишель Обама, с которым она находится в браке почти 28 лет.

В интервью изданию People она сообщила, что в выборе партнера по жизни не следует рассчитывать на приложения для знакомств.

"Через Tinder долгих отношений не найти", — обозначила она.

Выбор супруга бывшая первая леди сравнила с поиском игроков для баскетбольной команды. Она уверена, что как для отношений, так и для спортивной команды требуются сильные люди, а не слабые игроки, над которыми нужно будет доминировать.

Ранее она сообщила, что считает действующего президента США Дональда Трампа неподходящим для государства лидером. Об этом информирует телеканал "360".