Австрия призвала ЕС к санкциям против Турции за нарушение прав человека

Евросоюз должен ввести санкции против Турции за нарушение норм международного права и прав человека, сообщили в Правительстве Австрии.

Так, Анкара продолжает активно вмешиваться в ливийский кризис, поддерживая так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Продолжается активная поставка вооружения и боевиков для "правительства" Файеза Сарраджа в обход резолюций ООН.

Известно, что только за август 2020 года на территорию североафриканского государства было переправлено порядка 800 сирийцев, а всего их уже почти 18 тыс., передает Федеральное агентство новостей. При этом не менее 350 из них являются подростками.