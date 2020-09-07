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20:02   7 Сентября 2020
Политика

Австрия призвала ЕС к санкциям против Турции за нарушение прав человека

Австрия призвала ЕС к санкциям против Турции за нарушение прав человека

Евросоюз должен ввести санкции против Турции за нарушение норм международного права и прав человека, сообщили в Правительстве Австрии.

Так, Анкара продолжает активно вмешиваться в ливийский кризис, поддерживая так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Продолжается активная поставка вооружения и боевиков для "правительства" Файеза Сарраджа в обход резолюций ООН.

Известно, что только за август 2020 года на территорию североафриканского государства было переправлено порядка 800 сирийцев, а всего их уже почти 18 тыс., передает Федеральное агентство новостей. При этом не менее 350 из них являются подростками.

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Автор: Борис Нестеров
#евросоюз #санкции #турция #австрия

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