Вопрос завершения строительства "Северного потока — 2" вызывает много споров среди сообщества Германии, однако в Берлине понимают реальную ситуацию. Разворот в политике выгоден третьим странам, отметил депутат Госдумы Антон Морозов.

Обстановка вокруг реализации проекта "Северный поток — 2" вызывает традиционные споры в немецком политическом сообществе. Против сотрудничества с Россией выступают сторонники США. В последнее время их пул аргументов был дополнен заявлениями об "отравлении" Алексея Навального. Несмотря на отсутствие реальных доказательств, обвинение активно распространяется США и другими странами Запада. Не исключено, что это является частью антироссийской кампании, направленной на отмену строительства газопровода.

Немецкое общество пытаются убедить, что Россия — агрессивное государство, отметил депутат Антон Морозов, его слова передает ФБА "Экономика сегодня". При этом проамериканское крыло пытается скрыть тот факт, что "Северный поток — 2" выгоден простому немецкому потребителю. Главные противники проекта находятся не в Берлине, а в США — Вашингтону невыгодно сближение Евросоюза с Россией.

Несмотря на заявления ряда политиков, в Германии многие понимают важность завершения строительства газопровода. Благодаря этому нет оснований говорить о "развороте" энергетической политики ФРГ.