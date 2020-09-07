Ищенко: угрожающие РФ «друзья и партнеры» надеются, что Москва не ответит
Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко считает, что санкции, водимые Евросоюзом против РФ, приводили к результату, но диаметрально противоположному тому, на который рассчитывали в ЕС. По его словам, ограничения не только укрепили российскую экономику, но и нанесли урон европейской.
Кроме того, американские санкции против РФ нанесли больший вред интересам европейских стран, чем России. Однако недавно возникла третья проблема, продолжил Ищенко.
Российские контрсанкции постепенно расширились и углубились, а после неудачной польской попытки свержения президента Александра Лукашенко добавилась угроза белорусских контрсанкций.
«"Друзья и партнеры", активно угрожая России санкциями по любому поводу, а чаще без повода, начали осторожно выражать надежду на то, что Москва воздержится от ответных шагов, способных доставить мучительную боль цивилизованным европейцам», — отметил Ищенко.
При этом, все знают, что санкции нужны «исключительно для продвижения демократии», продолжил политолог. Поэтому продвигать демократию в Европе абсурдно, а вот РФ следует с «благодарностью» принимать наказания, которые накладывает на страну «цивилизованный мир» якобы за недостаточную демократичность.
Прибалтику возмутило циничное поведение «кровавого режима» Александра Лукашенко и жестокое подавление «мирных протестов» людей, стремящихся к свободе, напомнил Ищенко. Поэтому Прибалтика решила ввести санкции против «последнего диктатора Европы», но забыла о совместной с Белоруссией деятельности.
В частности, ввели санкции против белорусских товаров, которые следуют транзитом через прибалтийские порты и составляют от трети до половины их грузооборота. В ответ Александр Лукашенко заявил, что переориентирует белорусский транзит из прибалтийских портов.
Однако Прибалтика заявила, что не рассчитывала на переориентацию транзита. Ведь транзит пойдет через РФ.
«Но ведь это логично, если находящийся под санкциями "кровавый режим" начинает сотрудничать с другим таким же "кровавым режимом", находящимся под такими же санкциями. Прибалты должны гордиться тем, что ни один евро не примут из рук "врагов демократии". А они почему-то огорчаются», — добавил Ищенко.