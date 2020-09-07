Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко считает, что санкции, водимые Евросоюзом против РФ, приводили к результату, но диаметрально противоположному тому, на который рассчитывали в ЕС. По его словам, ограничения не только укрепили российскую экономику, но и нанесли урон европейской.

Кроме того, американские санкции против РФ нанесли больший вред интересам европейских стран, чем России. Однако недавно возникла третья проблема, продолжил Ищенко.

Российские контрсанкции постепенно расширились и углубились, а после неудачной польской попытки свержения президента Александра Лукашенко добавилась угроза белорусских контрсанкций.

«"Друзья и партнеры", активно угрожая России санкциями по любому поводу, а чаще без повода, начали осторожно выражать надежду на то, что Москва воздержится от ответных шагов, способных доставить мучительную боль цивилизованным европейцам», — отметил Ищенко.

При этом, все знают, что санкции нужны «исключительно для продвижения демократии», продолжил политолог. Поэтому продвигать демократию в Европе абсурдно, а вот РФ следует с «благодарностью» принимать наказания, которые накладывает на страну «цивилизованный мир» якобы за недостаточную демократичность.

Прибалтику возмутило циничное поведение «кровавого режима» Александра Лукашенко и жестокое подавление «мирных протестов» людей, стремящихся к свободе, напомнил Ищенко. Поэтому Прибалтика решила ввести санкции против «последнего диктатора Европы», но забыла о совместной с Белоруссией деятельности.

В частности, ввели санкции против белорусских товаров, которые следуют транзитом через прибалтийские порты и составляют от трети до половины их грузооборота. В ответ Александр Лукашенко заявил, что переориентирует белорусский транзит из прибалтийских портов.

Однако Прибалтика заявила, что не рассчитывала на переориентацию транзита. Ведь транзит пойдет через РФ.