Властям разных стран мира нужно быть готовыми к новой пандемии, поскольку коронавирус является не последним масштабным распространением инфекции. Такое заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Человечество сталкивается с массовыми заболеваниями на протяжении всей истории, обратил внимание представитель ВОЗ. По его словам, странам стоит подготовиться к новым заболеваниям лучше, чем к пандемии коронавируса.

Более 27 млн случаев коронавирусной инфекции подтвердили врачи разных стран мира с начала 2020 года. ВОЗ признала пандемию коронавируса 11 марта. Большинство государств на несколько месяцев приостановили международное авиасообщение, чтобы предотвратить распространение заболевания.