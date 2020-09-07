Лавров призвал реализовать положения "Каирской декларации" по Ливии

Москва одобряет любые инициативы, призванные установить режим прекращения огня и активизировать переговорный процесс в Ливии. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по результатам переговоров в Дамаске в понедельник, 7 сентября.

По словам министра, российская сторона готова оказать помощь в разрешении внутриливийского кризиса. Такие мирные инициативы, подобные "Каирской декларации", следует немедленно воплотить в жизнь, передает Федеральное агентство новостей (ФАН) слова российского дипломата.

Лавров уверен, что кризис в Ливии можно разрешить только политическим путем. Военный способ решения конфликта обречен на провал. Министр также напомнил, что Москва с самого начала настаивала на дипломатическом урегулировании ситуации.