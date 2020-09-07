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19:33   7 Сентября 2020
Спорт

Чесноков назвал дисквалификацию Джоковича из-за женщины "ужасным решением"

Чесноков назвал дисквалификацию Джоковича из-за женщины "ужасным решением"

Экс-теннисист Андрей Чесноков заявил, что считает дисквалификацию спортсмена Джоковича из-за женского крика "ужасным решением супервайзера". Он отметил, что и раньше теннисисты случайно попадали мячом в зрителей.

Бывшая девятая ракетка мира, спортсмен Андрей Чесноков заявил, что дисквалификация теннисиста Джоковича из-за случайного попадания мяча в линейного арбитра является ничем иным как "ужасным решением супервайзера". По словам Чеснокова, до Джоковича другие спортсмены временами тоже случайно попадали мячом в зрителей, но их за это никто не удалял с поля.

"Джоковича не надо было снимать. За чудовищный крик этой женщины ей «Оскара» надо дать за актерскую игру. Ничего страшного там не произошло", - цитирует News заявление Андрея Чеснокова.

Новака Джоковича дисквалифицировали после того, как он случайно попал теннисным мячом в судью четвертого круга. Женщина истерично закричала и супервайзер принял вышеуказанное решение.

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Автор: Илья Романович
#спорт #теннис #чесноков

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