Пригожин пожелал Навальному, чтобы он выздоровел

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин перевел денежные средства в размере миллиона рублей в клинику "Шарите". Туда в конце минувшего месяца в коматозном состоянии был доставлен российский блогер, основатель иноагента ФБК Алексей Навальный.

Бизнесмен Евгений Пригожин отправил очередной денежный транш в берлинскую клинику "Шарите", где сейчас проходит лечение блогер Алексей Навальный, об этом в понедельник, 7 сентября, сообщила пресс-служба компании "Конкорд" на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте". По имеющимся данным, немецкая клиника получила от российского предпринимателя дотации в размере миллиона рублей.

"Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что Евгений Пригожин перечислил на лечение Навального в клинику "Шарите" очередной транш в размере миллиона рублей. Клиника отчиталась за предыдущие потраченные средства, и этих денег должно хватить на дальнейшее лечение Навального до выздоровления", — написано в официальном сообщении пресс-службы "Конкорда".

Сам бизнесмен пожелал блогеру скорейшего выздоровления.

"Пусть лечат до тех пор, пока не выздоровеет, тем более он мне денег должен", — сообщил предприниматель.

Некоторое время назад уже сообщалось, что денежные средства, которые поступили от блогера на счет компании "Конкорд", будут переведены на его лечение. Выплаты от признанного в России НКО-иноагентом ФБК и Любови Соболь предприниматель Евгений Пригожин хочет потратить на благотворительность.