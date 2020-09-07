Бывшая теща Пригожина рассказала, как превратилась в бомжа по вине дочери

Мать первой жены продюсера Иосифа Пригожина рассказа о жизни в непростых условиях после того, как была выселена из столичной квартиры.

Светлана Соколова до недавнего времени проживала в трехкомнатной квартире столичного района Чертаново, однако из-за больших долгов дочери перед микрофинансовой организацией лишилась недвижимости. Сейчас бывшая теща Иосифа Пригожина ютится в небольшом неотапливаемом доме в Московской области.

Условия там оставляют желать лучшего, о чем Соколова рассказала в эфире программы "Звезды сошлись". По словам бывшей тещи Пригожина, в этом доме холодно даже в сентябре. Перед сном она вынуждена нагревать электрическую простыню и только затем ложиться спать.

"Дом не утеплен. Он — летний. У меня ноги болят. Нет прописки. Я — бомж. Неизвестно, где я буду дальше жить", — констатировала Соколова.

Пригожин в курсе ситуации, однако ему не жаль бывшую супругу, от которой имеет двух детей. Продюсер убежден, что первая жена сама виновата в произошедшем.