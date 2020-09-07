Эксперт раскритиковал идею Минтранса разрешить разгоняться до 150 км/ч

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что в текущем году на многих федеральных автомагистралях России может быть увеличен скоростной режим до 130 км/ч, а в дальнейшем — до 150 км/ч. Такие изменения коснутся трасс высших технических категорий.

Инициатива уже была поддержана в МВД. Замглавы ГИБДД Олег Панарьин сказал, что уже скоро допустимая скорость может составлять 130 км/ч, а с постепенным улучшением качества дорог — до 150 км/ч https://t.co/PnZb3V9ZCU — Вести Подмосковья (@vmo24ru) September 7, 2020

Речь идет о дорогах первой и второй категориях. Они отличаются шириной полосы, радиусом поворота и другими параметрами, которые позволят водителям безопасно развивать высокую скорость.

«Как правило, при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями. Именно для них мы и прорабатываем возможность повышения скорости», — рассказал Дитрих.

Начальник ФКУ «Научный центр безопасности движения МВД России» Дмитрий Митрошин в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня» объяснил, почему выступает против повышения максимального лимита. По его словам, увеличение скорости вне зависимости от обстоятельств означает высокий риск смертности.

Госавтоинспекция: развитие альтернативных способов передвижения — средство повышения безопасности на дорогах Начальник ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России" Дмитрий Митрошин в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о ро...https://t.co/Wif06ThFqy pic.twitter.com/snkuJTwWPl — @kpru (@kpru) April 7, 2020

«Мы в свое время проводили более детальное исследование по наличию существующих ограничений скорости в других странах, ненаказуемому порогу, влиянию скорости вообще на вероятность возникновения ДТП и на тяжесть их последствия. Исследования однозначно говорят, что какой бы ни была инфраструктура трассы, есть очень простая зависимость: повышение средней скорости на 1 км/ч ведет к росту смертности на соответствующем участке на 4%. Это зарубежные исследования, закономерность уже установлена», — сказал Митрошин на международном форуме «Безопасность на транспорте».

Кроме того, участник мероприятия подчеркнул, что если Минтранс и увеличит порог скорости, то только при условии исключения нештрафуемого порога. На сегодняшний день он составляет 20 км/ч.

«Просто так повысить скорость — мы однозначно против. Все анализы говорят в один голос: “вообще без вариантов”», — подытожил эксперт.

Окончательное решение от властей следует ждать до конца года. Сейчас максимальная скорость движения на некоторых трассах уже 130 км/ч.

В феврале этого года власти Москвы выступили за снижение нештрафуемого порога превышения скорости. В столице предложили опустить его с 20 до 10 км/ч. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве могут снизить нештрафуемый порог с 20 до 10 км/ч Об этом в своём интервью журнала Forbes рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.#Speedme #Новостиhttps://t.co/GpsK4P2QWZ — SpeedMe (@speed_me) July 9, 2020

По его мнению, это положительно скажется на сокращении смертности.