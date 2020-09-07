Названы сроки передачи ледокола «Виктор Черномырдин» заказчику

Росморпорт может получить крупнейший в мире дизель-электрический ледокол ЛК-25 «Виктор Черномырдин» в конце сентября. Об этом генеральный директор предприятия Андрей Лаврищев сообщил RT.

«Точной даты нет. Мы пока планируем через две недели, в конце сентября», — сказал Лаврищев.

Ранее российское правительство разрешило продлить срок строительства ледокола «Виктор Черномырдин» до 1 ноября 2020 года. Хотя «Объединенная судостроительная корпорация» получила от Росморпорта заказ на строительство ледокола в 2011 году. Стоимость госконтракта составила 7,95 млрд руб.

Работы начались в октябре 2012 года на верфи «Балтийский завод — Судостроение». Ледокол планировали спустить на воду летом 2014 года и завершить строительство в конце 2015 года, но процесс затянулся.

Например, в августе 2013 года Балтийский завод и верфь «Nordic Yards» заключили контракт, чтобы изготовить надстройки для ледокола. Однако в проектной документации выявили ошибки и приостановили исполнение контракта, а в 2016 году документ разорвали, поскольку после кризиса 2014 года стало выгоднее сделать надстройку в РФ.

Судебный конфликт вокруг возврата части аванса в размере 185 млн руб все равно возник. В 2017 году суд отказал Балтийскому заводу в возврате аванса.

В ноябре 2018 года строящейся ледокол загорелся из-за взрыва горючих паров. Пострадали третья и четвертая палубы ЛК-25. Пожар нанес 150 млн руб убытков и в очередной раз задержал строительство ледокола.

Повторные швартовные испытания начались весной 2019 года, а в октябре прошли ходовые испытания ЛК-25. По состоянию на лето 2019 года, общую стоимость строительства ледокола оценили в 12 млрд руб.

В марте 2020 года руководитель Росморречфлота Александр Пошивай сообщал, что ледокол ЛК-25 «Виктор Черномырдин» введут в эксплуатацию в 2020 году для работы в Арктике и на Балтике.

Длина ледокола «Виктор Черномырдин» — 142,4 метра, ширина — 29 метров, водоизмещение — 22 258 тонн, скорость — примерно 17 узлов, автономность — 60 суток, ледопроходимость — два метра, экипаж — 38 человек.