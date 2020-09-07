Чиновники подсчитали «зайцев» в общественном транспорте Петербурга

Эксперимент по проезду пассажиров без кондуктора провели в Петербурге. Без контроллеров курсировали три маршрута общественного транспорта в Выборгском и Приморском районах. Выяснилось, что за проезд не платит каждый десятый. За месяц выявили менее полутора тысяч «зайцев».

Зампред петербургского комитета по транспорту Андрей Веселевич на международном форуме «Безопасность на транспорте» рассказал корреспонденту «Политики Сегодня», что подобную цифру в ведомстве ожидали.

«Пилотному проекту уже месяц. Мы фиксируем 12,5% людей, которые не оплачивают проезд. В принципе, мы ожидали порядка 10%. Конечно, этот показатель нужно снижать», — считает Веселевич.

Следующим шагом эксперимента станет привлечение нарушителей к ответственности. Как добавил собеседник ПС, для этого необходимо принять целый комплекс мер.

«Важно проанализировать, как город будет реагировать на "зайцев". Будем приучать пассажиров оплачивать проезд. Нужно информировать граждан, проводить рейдовые мероприятия контроллеров, привлекать правонарушителей к административной ответственности», — объяснил участник форума.

Ранее председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков подчеркнул, что эксперимент позволит понять, готова ли Северная столица переходить на новую транспортную модель.

«Мы уже видим экономический эффект от сокращения затрат перевозчиков и будем расширять эксперимент. По результатам эксперимента будет принято окончательное решение о целесообразности бескондукторной оплаты на различных маршрутах. Есть ряд маршрутов туристических, которые проходят в центре города, где много иностранных гостей, которым сложно ориентироваться в наших системах оплаты проезда, поэтому, может, на этих маршрутах будем сохранять кондукторов», — отметил Поляков.

Согласно планируемой транспортной реформе, частных перевозчиков переведут на новую форму контракта. Вся выручка будет направляться в бюджет города, а их транспортная работа оплачиваться. Так, перевозчики больше не будут заинтересованы в поимке «зайцев».