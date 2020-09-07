Москва попала в топ-3 городов мира по эффективности экономических решений

Рейтинг городов, проводивших наиболее эффективную и взвешенную экономическую политику в период пандемии нового коронавируса, возглавили Сеул, Шанхай и Москва, говорится в исследовании НИУ ВШЭ.

Российская столица опередила Сингапур и Стокгольм (четвертое и пятое места соответственно), а также, например, Нью-Йорк (девятое), Париж (11) и Лондон (13). Авторы высчитывали индекс, учитывая ситуацию с занятостью населения, восстановление экономической активности и готовность цифровой инфраструктуры.

Лидерство азиатских мегаполисов и Москвы обуславливается именно стабильностью на рынке труда и действенными мерами по перезапуску экономических процессов после снятия ограничений. Также эксперты признали Москву одним из лучших городов мира по уровню развития цифровой инфраструктуры, что помогало грамотно управлять городским хозяйством.