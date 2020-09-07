Участники турнира MMA в поддержку Шугалея посвятят выступления социологу

Бойцы из Сыктывкара примут участие в турнире по смешанным единоборствам в поддержку похищенного в Ливии российского социолога Максима Шугалея, который пройдет в Санкт-Петербурге, пишут СМИ.

Боевики в Ливии весной прошлого года захватили в плен ученого из России Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, удерживая их до сих пор без предъявления обвинений. Фонд защиты национальных ценностей и M-1 Online проведут 11 сентября на "Тинькофф Арене" в Санкт-Петербурге турнир ММА в поддержку социолога.

Виталий Чесноков и Вадим Малыгин из Сыктывкара, которые являются профессиональными бойцами, также выйдут на ринг в рамках соревнований. В настоящий момент они усиленно тренируются, оттачивая свои навыки боевых искусств, передает ФАН. По словам спортсменов, они отправятся в Санкт-Петербург, так как хотят поддержать своего соотечественника, попавшего в беду. Бойцы добавили, что посвятят свои выступления похищенному ученому.

"Предстоящий турнир организован в его поддержку. И я буду очень рад, если наше участие, наши победы помогут его скорейшему освобождению", — сказал Чесноков в беседе с ФАН.