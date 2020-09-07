Идею о базовом доходе в 35 тыс рублей для безработных оценили в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева в беседе с «Политикой Сегодня» высказалась за рассмотрение инициативы сенатора Андрея Кутепова установить базовые выплаты безработным в период пандемии.

«Если депутат считает, что эта инициатива поможет нашим избирателям, гражданам России, то он в пакете документов на рассмотрение должен предложить финансово-экономическое обоснование. Потому что не бывает так: я сказал, а вы деньги ищите. Нам нужно понимать источник, сколько это денег. Понимать, что если инициатива реализуется в 21-ом, то в 22-ом эта сумма может быть больше», — отметила парламентарий.

Гусева добавила, что в новом проекте бюджета, который правительство планирует внести на рассмотрение в Госдуму 1 октября, важными статьями расходов по-прежнему остаются социальная сфера, национальные проекты и помощь безработным.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил о намерении направить письмо помощнику президента РФ Максиму Орешкину с предложением установить базовый доход безработным в условиях пандемии.

Финансовые резервы страны, как полагает сенатор, позволяют провести такой эксперимент. По мнению Кутепова, пособие должно составлять не менее трех прожиточных минимумов трудоспособного населения (11 731 рубль на первый квартал года), то есть более 35 тысяч рублей.

Кутепов предлагает начать программу в 2020 году и продолжать ее до 2025 года. Первоначальные расходы на ее выполнение предполагается компенсировать из Фонда национального благосостояния. На содержание зарегистрированных безработных, по оценке автора инициативы, потребуется 2,183 трлн рублей годовых расходов.