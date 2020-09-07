Версия о "Новичке" не подтвердилась после выхода Навального из комы

Правительство ФРГ утверждало, что блогера Алексея Навального отравили веществом группы "Новичок". Разработчик данного образца, после того как блогер очнулся, опроверг эту версию.

Алексея Навального в понедельник, 7 сентября, вывели из искусственной комы. После того как он пришел в себя, разработчик "Новичка" Леонид Ринк заявил, что версия об отравлении данным веществом блогера не может быть подтверждена, пишет РИА Новости.

Российский ученый отметил, что "Новичок" разрабатывали с целью замены на поле боя ядерного оружия. По словам эксперта, боевое вещество обладает 100-процентной летальностью.

"Значит, это не "Новичок"", — подчеркнул Ринк.

До этого власти ФРГ утверждали, якобы взятые у Алексея Навального образцы показали, что блогера "отравили" веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок". При этом, какие именно образцы исследовали немецкие специалисты, правительство не уточнило.

Ранее ФАН сообщал, что Алексей Навальный пошел на поправку. Медики берлинской клиники "Шарите" вывели блогера из комы. Теперь он откликается на слова окружающих.