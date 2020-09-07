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22:28   7 Сентября 2020
Россия

Доктор Мясников рассказал, как испытал вакцину от COVID-19 на себе

Доктор Мясников рассказал, как испытал вакцину от COVID-19 на себе

Известный российский врач, автор нескольких книг о здоровье, теле- и радиоведущий Александр Мясников принимает участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса.

Об этом сам он рассказал в своем авторском Telegram-канале «Доктор Мясников».

«Надо провести разведку боем, только добровольцы-шаг вперёд! — написал Мясников. — Вот так и я стал добровольцем в клинических испытаниях новой вакцины от COVID-19. Предвижу вопросы: доктор оно вам надо? Не молодой уже, могли бы и подождать?».

До сих пор, отвечая на множество вопросов о российской вакцине, по словам врача, он мог основываться лишь на теоретическом анализе имеющихся данных. Но врач, давая советы по поводу любого нового лекарства, сталкивается и с этической проблемой своей личной ответственности.

«Может быть так, что я кому-то посоветую сделать вакцину, а у человека проявится побочное явление. Либо наоборот- я отговорю пациента от вакцинации и тем самым поставлю его жизнь под угрозу в случае заражения коронавирусом», — рассуждает Александр Мясников.

При этом он напомнил, что издавна частью профессии врача являлось проведение испытаний новых лекарств на себе.

Доктор Мясников рассказал, как испытал вакцину от COVID-19 на себе

Уже сейчас, по словам Мясникова, многие иностранные корреспонденты спрашивают его, можно ли им приехать в Россию и пройти вакцинацию нашей вакциной от COVID-19. А теперь, после того, как в медицинском журнале «Ланцет», который пользуется заслуженным уважением во всем мире, был опубликован материал о достаточной безопасности и высокой эффективности российской вакцины о коронавируса, желающих привиться ею станет еще больше, уверен Мясников.

«Наша же задача доказать безопасность новой вакцины и добиться приемлемого уровня вакцинации россиян для развития коллективного иммунитета», — подчеркнул доктор в завершение своего поста.

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Автор: Александр Люблинский
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