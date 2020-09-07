Доктор Мясников рассказал, как испытал вакцину от COVID-19 на себе

Известный российский врач, автор нескольких книг о здоровье, теле- и радиоведущий Александр Мясников принимает участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса.

Об этом сам он рассказал в своем авторском Telegram-канале «Доктор Мясников».

«Надо провести разведку боем, только добровольцы-шаг вперёд! — написал Мясников. — Вот так и я стал добровольцем в клинических испытаниях новой вакцины от COVID-19. Предвижу вопросы: доктор оно вам надо? Не молодой уже, могли бы и подождать?».

До сих пор, отвечая на множество вопросов о российской вакцине, по словам врача, он мог основываться лишь на теоретическом анализе имеющихся данных. Но врач, давая советы по поводу любого нового лекарства, сталкивается и с этической проблемой своей личной ответственности.

«Может быть так, что я кому-то посоветую сделать вакцину, а у человека проявится побочное явление. Либо наоборот- я отговорю пациента от вакцинации и тем самым поставлю его жизнь под угрозу в случае заражения коронавирусом», — рассуждает Александр Мясников.

При этом он напомнил, что издавна частью профессии врача являлось проведение испытаний новых лекарств на себе.

Уже сейчас, по словам Мясникова, многие иностранные корреспонденты спрашивают его, можно ли им приехать в Россию и пройти вакцинацию нашей вакциной от COVID-19. А теперь, после того, как в медицинском журнале «Ланцет», который пользуется заслуженным уважением во всем мире, был опубликован материал о достаточной безопасности и высокой эффективности российской вакцины о коронавируса, желающих привиться ею станет еще больше, уверен Мясников.